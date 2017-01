Bad-Dürrheim Chance für Ausbildung erhöhen sich

Nach intensiver Vorbereitung durch Sozialpädagogen, Bewerbungstraining und Gruppenberatungen macht sie jetzt eine "Einstiegsqualifizierung" als Kauffrau für Büromanagement. Ziel des bis zu einem Jahr dauernden Langzeitpraktikums im Betrieb soll sein, anschließend in eine reguläre Ausbildung einzumünden. Dieses Ziel streben auch die 18-jährige Valeria, der 17-jährige Georg sowie der 18-jährige Kai und der ebenfalls 18-jährige Arslan – alle vier aus der Doppelstadt – an. Valeria versucht sich im Berufsbild der Industriekauffrau, Georg hat die Leidenschaft des Konditor-Handwerks in sich entdeckt. Kai schnuppert in den Beruf des Fachlageristen, und Arslan übt sich im Handel. Dazu kommen sie an zwei Tagen pro Woche zu BBQ in der Gerberstraße und arbeiten gemeinsam an ihrer beruflichen Zukunft.

Bewerbungstraining, Vorstellungsgespräche und das "Lernen lernen" stehen ebenso auf dem Programm wie sozialpädagogische Begleitung sowie Stütz- und Förderunterricht.

Das alles finanzieren die Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen und das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis. Gefördert wird das Berufspraktische Jahr außerdem vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg sowie vom Europäischen Sozialfonds.