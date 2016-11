Bad Dürrheim. Die CDU lädt am Mittwoch, 30. November, um 19 Uhr im Hotel am Solegarten, zu ihrer Mitgliederversammlung ein. Bekanntlich steht der Ortsverband vor einem Umbruch im Vorstand. Nach den Vorgängen um die Landtagskandidatennominierung kündigte Barbara Fink an, nicht mehr als Vorsitzende nicht zur Verfügung zu stehen. Ihre Stellvertreter Joachim Limberger stellte sein Amt wegen der Wohnungspolitik der Stadt und des Gemeinderats in Bad Dürrheim zur Verfügung, und Jürgen Schwarz hatte schon vor einem Jahr seinen Rückzug angekündigt. Barbara Fink hat die Tagesordnung unter anderem mit folgenden Punkten vorgeschlagen: Angefragt ist der Europaabgeordneten und Kreisvorsitzenden Andreas Schwab für einen Vortrag, danach soll es den Bericht der Stadtverbandsvorsitzenden geben, es folgt der Kassenbericht, die Aussprache darüber und die Wahlen. Gewählt werden müssen somit: der Vorsitzende, die Stellvertreter, der Kassierer, der Schriftführer, der Internetreferent, der Beauftragte für die Pressearbeit und der Mitgliederbeauftragte.