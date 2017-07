Bad-Dürrheim Camperstüble wird größer

Das Camperstüble beim Campingplatz Sunthausen soll erweitert werden. Der Ausschuss stimmte dem Bauantrag zu, einschließlich der nötigen Befreiung für eine kleine Überschreitung der Baugrenze. Wie vom planenden Architekturbüro Merz zu erfahren war, soll bisheriges Terrassengelände für die Erweiterung genutzt werden. Zu den bisherigen 20 Sitzplätzen kämen durch die Vergrößerung des Stübles auf einer Fläche von 107 Quadratmetern 64 Plätze hinzu. Vorgesehen sei, die Arbeiten zum Jahresende hin zu beginnen und vor Beginn der neuen Saison bis zum Frühjahr 2018 zu beenden.

Als "problematisch" bezeichnete Kurz die Planung eines Penthouses, das auf ein bestehendes Gebäude in der Friedrichstraße in Bad Dürrheim aufgesetzt werden soll. Dabei bemängelte er, dass das Penthouse nicht weiter vom Gebäuderand zurück und damit in den Hintergrund trete, wie das bei einem Penthouse auf dem Nachbargebäude der Fall sei. Auch den Abstand zur Nachbarbebauung bemängelte er als zu schmal. Das könnte sich negativ auf den Brandschutz auswirken. Monika Link wies darauf hin, dass durch den Penthouse-Aufbau weitere Parkfläche notwendig werde. Der Ausschuss lehnte das Vorhaben ab mit dem Hinweis, bei einer Überarbeitung der Planung auf Abstände zu achten und notwendig werdende Stellplätze zu berücksichtigen.

Eine "große Dimension" nimmt laut Kurz der Neubau einer Lagerhalle mit Hofüberdachung im Gebiet Schroteln II in Hochemmingen ein. Das Vorhaben sei 16 Meter hoch. "Das ist schon enorm", so Kurz. Der Ortschaftsrat habe dem Bauantrag bereits zugestimmt. Auch der Ausschuss gab sein Ja. Günter Tschida (Freie Wähler) wies unter Verschiedenes auf einen Feldweg zwischen Bad Dürrheim und Marbach hin, der aufgerissen, aber nicht wieder geschlossen worden sei. Das sei für Radfahrer gefährlich. Die Stadtverwaltung möchte der Sache nachgehen.