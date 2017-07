Bad-Dürrheim Camperstüble wird erweitert

Zugestimmt hat das Gremium dem Bauantrag zur Erweiterung des Camperstüble am Sunthauser See. Der Antragsteller plant, die Front vom Erweiterungsbau in Glasausführung errichten zu lassen. Ebenfalls zugestimmt wurde dem Bauvorhaben zum Umbau und Erweiterung eines Doppelhauses sowie der Errichtung einer Doppelgarage für Autos in der Hegistraße. Als positiv bewertete der Ortsvorsteher die vor einigen Tagen vorgestellte Nahverkehrskonzeption für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit dem Inhalt, dass die Buslinien von Villingen und Donaueschingen sowie umgekehrt ab 2018 Sunthausen im Stundentakt anfahren werden.