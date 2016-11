Bad-Dürrheim Busverkehr ab Sonntag beeinträchtigt

Bad Dürrheim. Busse der Linie 7280 aus Richtung Villingen und Marbach können die Haltestellen Wasserstein, Adlerplatz, Schulstraße und Scheffelstraße am Sonntag, 13. und Montag, 14. November, nicht bedienen. Ersatz ist die Haltestelle Busbahnhof. Von Bad Dürrheim in Richtung Villingen können die üblichen Haltestellen bedient werden. Es ist jedoch auf allen Linien um Bad Dürrheim mit Verspätungen und Anschlussverlusten zu rechnen. Zusätzlich kann im Gewerbegebiet aus Richtung Schwenningen aufgrund von Bauarbeiten die Bushaltestelle Gewerbegebiet vom Montag, 14. bis Freitag, 18. November, aus Richtung Schwenningen nicht bedient werden. Als Ersatz dient die Haltestelle Gewerbegebiet/Kreisstraße. In Fahrtrichtung Schwenningen kann die Haltestelle Gewerbegebiet wie gewohnt genutzt werden. Es ist jedoch auf allen Linien um Bad Dürrheim mit Verspätungen und Anschlussverlusten zu rechnen.