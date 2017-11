Bad-Dürrheim Bunte Varieté-Show begeistert Zuschauer im Kurhaus

Nach der Begrüßung mit Sektempfang wurde den Gästen eine Show mit Tanz, Musik und Licht geboten. Der Twirling-Sportverein Villingen, der Zirkus Confetti des TV Villingen, eine Gesangsgruppe der Hochschule Trossingen, der Kinder- und Jugendzirkus Villingen-Schwenningen sowie der Magier Chris Hill brachten das Publikum zum Staunen bringen.

Zum dritten Mal veranstaltet der Rotary Club Villingen-Schwenningen eine Nikolauslotterie, die mit der Varieté-Show in Bad Dürrheim ihren Auftakt hatte. Lotterie-Lose gibt es noch bis Weihnachten in der Buchhaltestelle in Villingen und bei Hardy Pfeiffer, Alleenstraße 6 in Schwenningen, E-Mail h.pfeiffer@vs-stb.de, Telefon 07720/ 94 08 50, zu kaufen. Der Erlös der Aktion kommt wie immer einem guten Zweck zugute. Dieses mal möchte der Rotary Club die Jugend-Verkehrswacht in Villingen-Schwenningen unterstützen. Die Gewinner der Lotterie werden am Jahresende ermittelt, informiert Haas. Die Lotterie selbst sei mit Preisen wieder "hervorragend bestückt", wie Hardy Pfeiffer, Schatzmeister des Clubs, weiß. Über 150 Preise stünden zur Verfügung – der Hauptpreis habe einen Wert von 2500 Euro.

Weitere Informationen: www.rcvs.de