Bad-Dürrheim Bundesstraße kurz vor der Freigabe

Mitte Mai begannen die Arbeiten, zunächst auf der Spur von Donaueschingen nach Villingen, beziehungsweise ins Industriegebiet Bad Dürrheim und in Richtung Schwenningen Messegelände. Gesperrt war die Linksabbiegerspur von Villingen nach Schwenningen genauso wie die Rechtsabbiegespur von Donaueschingen her. Die Handelsunternehmen im Industriegebiet merkten dies spürbar in der Kundenfrequenz und somit auch beim Umsatz.

Für Christof Degener, Filialleiter beim Dehner-Gartencenter, kam die Baustelle zu einer sehr ungünstigen Zeitpunkt. Vor allem der Mai sei der umsatzstärkste Monat im Jahr. Zahlen wollte er keine nennen, aber er wisse, dass es bedeutend weniger Umsatz war. Das sei aber auch verständlich, wenn die Kunden über die Autobahn fahren müssten oder eine halbe Stunde durch den Ort benötigen würden.

Auch Ines Milunovic, stellvertretende Marktleiterin beim Reno Schuhcenter, musste für ihr Geschäft einen spürbaren Kundenrückgang verzeichnen. Kunden waren verärgert, dass sie ganz außen herum fahren mussten, viele vermieden die Fahrt nach Bad Dürrheim. Gleiches gilt für das Braun Möbelcenter. "Die Baustelle hat sich definitiv ausgewirkt", erklärt Filialleiter Thomas Zepf. Es wurde ein bisschen besser, als die Rechtsabbiegespur von Donaueschingen her geöffnet wurde. Neben der geringeren Kundenfrequenz stellte er es vor allem bei zwei Aktionen fest. Das Grillfest am Brückentag vergangenen Freitag hatte wesentlich weniger Besucher als 2016, und auch die Küchenhausmesse litt an Interessentenschwund. Als "sehr schlecht" betitelte Oliver Metzler, Inhaber des Subway-Restaurants die Kundenfrequenz der vergangenen Wochen, "obwohl die Baustelle nicht vor der Haustür war." In der ersten Woche sei es ganz schlimm gewesen, besser wurde es ein bisschen, nachdem die Abbiegespur aus Richtung Donaueschingen wieder geöffnet wurde. Aber er lobte auch die ausführende Firma. Mit dieser habe er beim Bau seiner neuen Filiale zwischen Donaueschingen und Hüfingen zu tun gehabt, die Firma sei verlässlich.