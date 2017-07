Bad-Dürrheim Bürgerschaftliches Engagement zeigt sich an vielen Stellen

Reparieren statt wegwerfen – in Bad Dürrheim gehen zwölf Reparateure und Näherinnen ans Werk und sorgen für den Werterhalt von Artikeln unterschiedlichster Art. Zwar kann nicht alles wieder gebrauchsfähig gemacht werden, beispielsweise mangels des einen oder anderen Spezialwerkzeugs, die Quote ist aber gut.

"Man sieht es auch in anderen Städten. Das ist, was die Leute wollen und brauchen", so Angelika Strittmatter vom Mehrgenerationentreff Lebenswert während der Beiratssitzung zum Bürgerschaftsengagement.

Die Nachbarschaftshilfe Ostbaar nimmt des Weiteren Fahrt auf und blickt ihrer Vereinsgründung entgegen. 25 Prozent der Öfinger leben zwischenzeitlich außerhalb einer Familie, solche und ähnliche Umstände rufen die erst vor einem halben Jahr gegründete Nachbarschaftshilfe auf den Plan. Nicht allein des demografischen Wandels wegen sind in Baden-Württemberg bis dato 40 Nachbarschaftshilfen in 161 Gemeinden aktiv. Auch der Generationentreff an der Viktoriastraße schwingt sich weiter auf und profitiert von gesetzlichen Vorgaben. Das Bundesprogramm für Mehrgenerationenhäuser (MGH) ist im Januar auf den Weg gebracht worden, in Bad Dürrheim konnte die Geschäftsstelle mit einer Halbtageskraft besetzt werden.