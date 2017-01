Bad-Dürrheim Bürgermeister will Meinungen bündeln

Als einen großen Kritikpunkt in der Bürgerschaft bezeichnete Klumpp den Zustand des Irma-Areals. Mit Hochdruck werde mit dem Investor, dem Projektentwickler und dem Stadtbauamt an einer Lösung gesucht. Die Stadt gehe davon aus, dass der Abbruch des Gebäudes in diesem Jahr erfolgen werde. Von enormer Bedeutung für die Bürger, aber auch für Touristen, Reha- und Tagesgäste sei eine gut funktionierende Innenstadt. Die beginnenden Leerstände müssten gestoppt werden. Was die Gestaltung anbelange, gebe es unterschiedliche Meinungen, die Stadt werde diesen Prozess mit begleiten.

Die Entscheidung, das Minara nicht zu sanieren, sondern für maximal 8,9 Millionen Euro neu zu bauen, sei bedeutend. Für Klumpp sei es daher wichtig, die Öffentlichkeit über dieses Projekt und über die weitere Vorgehensweise zu informieren und entsprechend einzubinden.

"Bad Dürrheim hat viel zu bieten" hob Landtagsabgeordnete Martina Braun (Bündnis 90/Grüne) hervor. Es sei toll, wenn eine Gemeinde so innovativ ist und auch den Mut habe, ihre Innovationen zu erweitern. Die Kurstadt werde sich weiter positiv entwickeln, blickte sie voraus. Landrat Sven Hinterseh zeigte sich beeindruckt über das, was in Bad Dürrheim geleistet wurde und was noch anstehe.

Die unterschiedlichen Interessen der Bürger würden dem Gemeinderat die Entscheidungen nicht leicht machen. Er bezeichnete Bad Dürrheim als einen Leuchtturm, der in den Schwarzwald-Baar-Kreis ausstrahle. Was Kommunalpolitiker erreichen können, zeige die Entwicklung des Solemar, das in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiern kann.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom Bad Dürrheimer Blasorchester unter der Leitung von Kuno Mößmer, Trachtenträger sorgten für die Bewirtung der Gäste.