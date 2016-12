Bad-Dürrheim Bürgermeister verabschiedet Mitarbeiter

Heike Machnikowski, Erzieherin in der Kleinkindbetreuung Krabbelkäfer, war über acht Jahre lang bei der Stadt Bad Dürrheim beschäftigt. Von April 2008 bis April 2013 hatte sie die Leitungsfunktion des Kindergartens Spatzennest in Oberbaldingen inne, dann wechselte sie zu den Krabbelkäfern. Bürgermeister Walter Klumpp dankte Heike Machnikowski für ihre gute Arbeit in den beiden Kinderbetreuungseinrichtungen und hob besonders ihre Tätigkeit als Personalratsvorsitzende hervor, die sie seit Frühjahr 2010 ausgeübt hatte. In diesem Zusammenhang dankte Klumpp für die gute und immer faire Zusammenarbeit mit dem Personalrat und wünschte Heike Machnikowski alles Gute für ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg. Heike Machnikowski wechselt in eine Kleinkindbetreuungseinrichtung nach Filderstadt.

Ebenfalls die Stadtverwaltung verlassen wird Wirtschaftsförderer Florian Jentsch. Er war seit Februar 2015 bei der Stadtverwaltung im Sachgebiet Liegenschaften beschäftigt. Bis Januar 2016 hatte er die Leitung des Sachgebietes im Rahmen der Elternzeitvertretung von Linda Letulé übernommen. Nach ihrer Rückkehr war er insbesondere für die Wirtschaftsförderung und die Koordinierung des Breitbandausbaus sowie für die Einführung des kommunalen Haushaltsrechtes (Doppik) zuständig.

Bürgermeister Walter Klumpp dankte Florian Jentsch ebenfalls für die geleistete Arbeit und wünschte ihm viel Erfolg und alles Gute bei seiner neuen Aufgabe beim Baden-Württembergischen Handwerkstag.