Bad-Dürrheim Bürgermeister bezieht Stellung zu "Irma"

Es gebe jetzt einen Aufstellungsbeschluss, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für dieses Projekt aufzustellen. "Im Rahmen dieses Verfahrens können Bürger ihre Wünsche und Anregungen vortragen, die dann vom Gemeinderat auch abgewogen werden", betont Klumpp. "Unser aller Ziel ist es, an dieser Stelle ein Gebäude mit einem Mehrwert für unsere Stadt zu erstellen." Nutzungen, Planung des Baukörpers und auch die städtebauliche Situation in Einklang zu bringen sei bestimmt "keine ganz leichte Aufgabe". "Ich bitte einfach darum, auch in Leserbriefen und in sonstigen Anfragen fair mit den Gemeinderatsmitgliedern umzugehen", schreibt Klumpp in seiner Pressemitteilung. Jedes Mitglied habe das verdient.

Klumpp meint außerdem, er habe die Interessengemeinschaft Pro Bad Dürrheim zu einem Gespräch eingeladen, um gemeinsam zu klären, ob die unterschiedlichen Meinungen zu diesem Projekt ganz oder teilweise ausgeräumt werden könnten. "Leider wurde seitens der IG mitgeteilt, dass sie zu diesem Gespräch nicht kommen werde", bedauert Klumpp. "Nächste Woche soll ich nochmals weitere Infos in dieser Angelegenheit bekommen."

Das Bebauungsplanverfahren könne nach Paragraf 13 a Baugesetzbuch durchgeführt werden. Das Landratsamt habe dies der Gemeinde gegenüber bestätigt. "Wir werden in der nächsten Sitzung das Bebauungsplanverfahren in ein normales Verfahren nach Paragraf zwölf Baugesetzbuch umwandeln. Die Stadt und auch der Investor haben überhaupt kein Interesse, das Verfahren mit Ziel, den Bürgern nicht das nötige Gehör zu schenken, schnell durchzuziehen. Um diesem Vorwurf offensiv zu begegnen, wird das Verfahren nach Paragraf zwölf Baugesetzbuch in der nächsten Sitzung auf den Weg gebracht, verbunden mit der vorgezogenen Bürgerbeteiligung", so Klumpp.