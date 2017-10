Bad-Dürrheim Bürgerinformation zur Irma ist am 2. November

"Die geplante Bebauung auf dem Areal der ehemaligen Reha-Klinik Irma hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Diskussionen in der Bevölkerung geführt. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung möchten Stadt, Bauherr und Architekt nun über den geplanten Neubau informieren", teilt Bürgermeister Walter Klumpp mit. Man lädt zu einem Vor-Ort-Termin am Donnerstag, 2. November, um 16.30 Uhr in die Luisenstraße 2 ein, (ehemalige Reha-Klinik Irma). Anhand eines Schaugerüstes soll den Teilnehmern die Neubebauung verdeutlicht werden. Ebenso ist vorgesehen, die geplanten Grundstücksgrenzen abzustecken und die zukünftige Wegeführung im Gelände kenntlich zu machen. Im Anschluss an den Vor-Ort-Termin lädt die Stadt zu einer Diskussionsrunde im Weinbrennersaal im Haus des Gastes eingeladen. In der Gemeinderatssitzung vergangene Woche wurde die Bürgerinfover-­anstaltung angekündigt, damals noch ohne Termin.