Bad-Dürrheim Bürgerinformation findet am 13. Oktober statt

Bad Dürrheim. "Die Frage, wie geht es mit unserem Hallen- und Freibad Minara weiter, beschäftigt uns schon sehr lange", so Bürgermeister Walter Klumpp. Die Stadt lädt alle Interessierten zu einem Informationsabend ein, dieser findet am Freitag, 13. Oktober im Haus des Bürgers statt, Beginn ist um 19 Uhr.

In der Gemeinderatssitzung am 20. Oktober 2016 hat der Gemeinderat verschiedene Sanierungs- und Neubauvarianten besprochen. Beschlossen wurde, maximal 8,9 Millionen Euro für den Neubau eines Cabriobades mit einem Sperrvermerk in die mittelfristige Haushaltplanung aufzunehmen. Geprüft werden sollte auch, ob ein Neubau in Baukastenform entsprechend den Beispielen in den Niederlanden und Belgien günstiger zu haben sei. Das Cabriobad wurde vor einem Jahr mit einem Investitionsvolumen von rund 8,2 Millionen Euro netto und einem errechneten jährlich ungedeckten Aufwand von 590 300 Euro kalkuliert, was gegenüber dem derzeitigen Aufwand eine zusätzliche Belastung von rund 200 000 Euro darstellt. Inklusive anteilig voraussichtlich nicht abziehbarer Mehrwertsteuer und sonstiger Kosten wurde die genannte Investitionsobergrenze gesetzt.

Im Januar 2017 wurde eine Bäderfahrt organisiert. Das Ergebnis war, möglichst ein Hallenbad mit einem 25-Meter-Becken und fünf Bahnen, einem Gymnastikbecken mit verstellbarem Boden und einen Kinderbereich im Rahmen einer so genannten Totalausschreibung anzustreben. Das Projektentwicklerbüro Constrata wurde beauftragt verschiedene Varianten zu berechnen. Die Kosten für alle genannten Varianten können sich um bis zu 20 Prozent erhöhen.