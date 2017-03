Bad-Dürrheim "Bürgerentscheid notwendig"

Bad Dürrheim. Schon jetzt lägen jährliche Defizite durch den Minara-Betrieb bei rund 450 000 Euro, weist Tarlatt auf das dicke Minus hin, das durch den Neubau des Minara auf eine Million Euro ansteigen würde. Diskutiert würden deshalb Steuererhöhungen. Dieses Thema gehe also alle Bürger in Bad Dürrheim an, rechtfertigt Tarlatt seine Forderung nach einem Bürgerentscheid.

Ein Hallenbad gehöre nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune, verweist er auf etliche Gemeinden im Umfeld, die auf eine solche Einrichtung verzichten. Beim Thema Freibad gibt sich Tarlatt offener. Ein solches könne auch in Bad Dürrheim weiterhin betrieben werden. Schließlich stelle sich ein Freibad angesichts der kürzeren Betriebsdauer über die warme Jahreszeit hinweg deutlich kostengünstiger als ein Hallenbad dar.

Tarlatt weiß um die Widerstände einer regionalen Lösung in Sachen Hallenbad. Ein Regionalbad empfehle sich aber aus Kostengründen und lasse sich in gemeinsamer Trägerschaft der Kommunen attraktiver gestalten, was letztlich dem Badbesucher zugutekomme. Er möchte weiterhin diese Lösung bewerben, auch wenn der Gemeinderat von Bad Dürrheim in eine andere Richtung läuft. Die Beschlusslage dort lautet, die Möglichkeiten eines Minara-Neubaus für 8,9 Millionen Euro zu prüfen mit dem Ziel, diesen auch innerhalb dieses Investitionsrahmens zu realisieren.