Bad-Dürrheim Bürger aus Öfingen regt Nachbarschaftshilfe an

Bad Dürrheim-Öfingen (kal). Eine bedarfsorientierte und organisierte Nachbarschaftshilfe will der Öfinger Erwin Nopper ins Leben rufen. Er sieht große Chancen dafür, dass sich solch ein von den Ortsteilen ausgehendes Projekt in das Melap-Plus-Programm einfügen lässt, in das die Stadt Bad Dürrheim als Schwerpunktgemeinde aufgenommen wurde.