Bad-Dürrheim Buchvorstellung heute im Narrenschopf

Bad Dürrheim. Das Buch von Elisabeth Skrzypek handelt davon, wie Frauen früher und heute Karneval und Fastnacht feiern. Dabei werden historische Aspekte und Brauchentwicklungen ebenso beleuchtet wie die Rolle der Frau in der Gesellschaft. In heutigen Karnevalssitzungen dominieren im Elferrat und in der Bütt die Männer, aber bei den Tanzgarden die Frauen. Hinter den Larven der schwäbisch-alemannischen Fastnacht stecken ebenfalls zumeist Männer. Warum ist das so und was sagt das über die Rolle der Frau in der Gesellschaft aus? Hexen in der Fastnacht sind (fast) immer männlich, im Karneval aber weiblich – was steckt dahinter? Und warum ist ein Mann in Frauenkleidung lustig, eine Frau in Hosen aber nicht? Diesen und anderen Fragen geht die Autorin Elisabeth Skrzypek in ihrem Buch nach.