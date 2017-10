Bad-Dürrheim "Brennende Themen" stehen an

Grüninger Halle: "Das ist ein Punkt, an dem sich der Gemeinderat messen lassen muss", sagte Wagner. Hier seien sich alle Fraktionsmitglieder einig: Das Projekt müsse jetzt gemacht werden. "Schon Herr Paulys Vorgänger plädierte in seinem Wahlkampf für den Bau der Halle im Jahr 2016." Auch hier sei wieder die Personalfrage elementar. Erst diese Voraussetzung ermögliche, dass Projekte nicht verschoben werden müssen. Die in die Folgejahre mitnehmen zu müssen werde sehr teuer. Die Brücke in Grüningen liege dann bei Kosten von etwa 300 000 Euro: "Die dadurch entstehenden Kosten wären in neuem Personal besser investiert", so Wagner

Für die Kommunalwahlen 2019 sieht der Fraktionssprecher beste Voraussetzungen: "Wir vertreten in dieser Legislatur pointiert andere Positionen." Er prognostizierte, dass es für die Fraktion in Zukunft mehr Plätze im Gemeinderat gebe: "Wir haben in der Fraktion Plätze frei."

Zu Besuch beim FDP-Stadtverband war auch Marcel Klinge, der neue Bundestagsabgeordnete für die FDP im Schwarzwald-Baar-Kreis. Er berichtete von den Sondierungsgesprächen in Berlin. Dort sei es jetzt wichtig, die eigene Position klar zu vertreten. Notfalls, so räumte er ein, gebe es dann eben auch eine Opposition. Klinge will in Villingen und Donaueschingen Wahlkreisbüros einrichten.