Bad-Dürrheim Braun sieht Expansion gefährdet

In Sachen Möbelhandel ist die Region im Umbruch, mit Blick auf XXX-Lutz, der in Villingen aktuell eine große Niederlassung baut. Im mittleren Preissegment gibt es bei der Zielgruppe Überschneidungen, so Bader. Mit den bestehenden Gebäuden, die jetzt leer stehen, gibt es momentan keine konkreten Pläne. Auch keine Anfragen oder Verhandlungen mit Nachmietern, teilte Matthias Bader weiterhin mit, der aber auch ganz klar sagt: "Wir kämpfen um den Standort Bad Dürrheim."

Hauptamtsleiter Markus Stein auf die Thematik angesprochen, kann er dem Unternehmer aus Reutlingen nur bedingt Hoffnung machen auf eine Erweiterung der Handelsflächen. Eventuell sei es möglich, in einem kleinen Rahmen die Handelsfläche zu erweitern, sicherlich jedoch nicht in dem von dem Unternehmer gewünschten Umfang. Hier erklärt er, dass die Gemeinde an geltendes Recht gebunden sei. Überwacht werde es vom Regierungspräsidium und vom Regionalverband. Insgesamt sei es eine hochkomplizierte Materie. Vereinfacht gesagt, geht es in dem Einzelhandelserlass und dem Landesentwicklungsplan darum, dass festgesetzt ist wo welche Handelsflächen entstehen dürfen – vor allem wenn es größere Flächen beträfe. Kriterien sind Grund- und Sonderversorgung. Jetzt ist jedoch das Gewerbegebiet Bad Dürrheim älter als diese Erlässe. Somit gäbe es Sonderregelungen für historisch Gewachsenes, führt Stein weiter aus. Speziell in dem Bereich, in dem sich das Braun-Möbelzentrum sei eine erhebliche Erweiterung nicht möglich. Grundsätzlich wäre man Herrn Bader gerne entgegengekommen, man sei auch bereit, über eine mögliche kleinere Erweiterung Verhandlungen mit den zuständigen Behörden zu führen.