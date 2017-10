Bad Dürrheim Brand greift auf Küche über

Alarmiert wurden die Rettungskräfte, nachdem Anrufer eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Huberstraße wahrgenommen hatten. Beim Eintreffen der Feuerwehr Bad Dürrheim sowie des Rettungsdienstes und der Polizei hatten sich die Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Auch der Brand in der Küche war unter Kontrolle. Er hatte sich wohl vom Herd aus ausgebreitet und griff dabei auch auf weiteres Küchenmobiliar und Küchengeräte über.

Unter Atemschutz betrat ein Trupp die betroffene Küche und lokalisierte den Brandherd. Um die Gefahr eines weiteren Aufflammens zu bannen, wurden zudem die betroffenen Geräte über das Fenster nach draußen befördert. Anschließend kontrollierte die Feuerwehr den Bereich mit der Wärmebildkamera, während die Wohnung belüftet wurde.

Das DRK, das mit einem Rettungs- sowie einem Krankenwagen vor Ort war, betreute die Bewohner - ins Klinikum musste ersten Angaben zufolge jedoch niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht genau fest.