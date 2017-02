Bad-Dürrheim Brand auf Sportplatz: Wurde Feuer absichtlich gelegt?

Gebrannt hat gegen 0.45 Uhr ein hölzerner Verkaufsstand des FC Bad Dürrheim. Die Flammen haben auch einem benachbarten ehemaligen Kassenstand zugesetzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Personen sind keine zu Schaden gekommen.

Anwohner bemerkt Brand

Der Brand wurde durch einen Anwohner bemerkt, welcher sogleich per Notruf die Rettungskräfte alarmierte. Die Polizei hatte in der Nacht noch den Vorsitzenden des FC, Albrecht Schlenker, verständigt, der dann bis 2 Uhr vor Ort war. Auch am Vormittag war Schlenker an der mittlerweile gelöschten Brandstätte und dabei im Gespräch mit dem Brandsachverständigen. Demnach gehe die Polizei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" von Brandstiftung aus, hat sich Schlenker sagen lassen. Die Indizien sprächen außerdem dafür, dass die Tür zum Verkaufsstand eingetreten worden sei.