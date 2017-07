Bad-Dürrheim Borkenkäfer profitiert vom trockenen Wetter

Saubere Waldwirtschaft

Die "saubere Waldwirtschaft" wird in der Naturwaldgemeinde Bad Dürrheim nicht überall angewandt. So gibt es einige kleinere, so genannte Waldrefugien, es handelt sich um Urwaldflächen, in denen eine Bewirtschaftung untersagt ist. Berger hält solche Fläche für ökologisch sehr wertvoll. Jedoch sei es schon so, dass dort das Borkenkäferholz liegen bleibe und sich der Käfer von hier aus verbreiten könne. Berger sieht aber nicht die Gefahr, dass es dadurch zu größeren Schäden kommen könnte. Schließlich sei der Nadelholzanteil in den Waldrefugien vergleichsweise gering. Und die "saubere Waldwirtschaft" wirke sich auch auf die Refugien positiv aus und reduziere den Borkenkäferbefall dort.