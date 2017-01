Bad-Dürrheim Blick in Geschichte

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (jdk). Am kommenden Wochenende wird die Wanderausstellung des evangelischen Kirchenbezirks Villingen im Gemeindehaus in Oberbaldingen zu sehen sein. Am Samstag, 4. Februar, öffnen sich die Türen zwischen 14 und 18 Uhr und am Sonntag nach dem Spätgottesdienst zwischen 11 und 18 Uhr.