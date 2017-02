Bad-Dürrheim Blick in Ausstellung fällt auf bewegte Kirchengeschichte

Bewegt ist auch die Kirchengeschichte von Biesingen, denn in dem Ort wurde im 15. Jahrhundert innerhalb von 40 Jahren 27 Mal die Konfession gewechselt. Zuvor lebten die Einwohner von Biesingen und dem benachbarten Heidenhofen friedlich und einträchtig miteinander. Heidenhofen war der Mittelpunkt der beiden Orte, und hier stand die Mutterkirche für Aasen und Biesingen.

All die Gemeinsamkeiten änderten sich 1517 mit dem Einzug der Reformation, dem Beginn der Bauernkriege 1524 sowie Streitereien der Württemberger und Fürstenberger Gebietsherren um einzelne Ortschaften. Das 1588 evangelisch gewordene Biesingen ging an die Erbauung seiner ersten Kirche, die kurz vor dem Ausbruch des 30-jährigen Krieges 1618 eingeweiht werden konnte. Erweitert wurde die Kirche 1671.

Im Sommer des Jahres 1902 brach über den Ort die größte Feuersbrunst in seiner Geschichte herein, wobei 25 Häuser, Schule und Kirche ein Raub der Flammen wurden. Die Einweihung für die wiedererbaute Kirche erfolgte 1908. Zwei Glocken wurden 1914 zu Kriegszwecken vom Turm geholt und eingeschmolzen. Dies wiederholte sich auch im zweiten Weltkrieg. 1953 konnte das Geläut auf vier Glocken vervollständigt werden. In späteren Jahren wurden etliche Renovierungen am Schmuckstück der Gemeinde vorgenommen.