Bad Dürrheim. Ein besonderes Bläserkonzert findet am Sonntag, 5. November, in der katholischen Kirche statt, Beginn ist um 17 Uhr. Die beiden Ensembles – das Oberndorfer Horn Quartetts unter Leitung von Volker Rückert und das regionale Klarinettenquartett Clarisonos unter Leitung von Sabrina Michelfeit – treffen unter dem Titel "Blech trifft Holz" aufeinander. Sie spielen ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Programm aus der Zeit der Klassik und Romantik bis hin zur Moderne, so der Veranstalter. Dabei sind Werke großer Komponisten wie Mozart, Dvorak, Rossini, wie auch von Klezmer, Bernstein und von manch anderen zu hören. Die Aufführenden sind alle als Dirigenten, Musiklehrer und Musikanten in Musikkapellen oder Musikschulen tätig und pflegen in ihren jeweiligen Ensembles ihre persönliche Musikleidenschaft auf hohem Niveau.