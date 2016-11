Bad Dürrheim. Das Blasorchester widmet sein Jahreskonzert 2016 seinem Dirigenten Kuno Mößmer. Unter dem Motto "Zehn Jahre Dirigent Mößmer – ein musikalischer Rückblick" präsentieren die Musiker am Samstag, 19. November, die schönsten Melodien aus einem Jahrzehnt. Im Haus des Bürgers werden Stücke wie Phantom der Oper, Children of Sanchez und Moment for Morricone zu Gehör gebracht. Das Jugendblasorchester wird den Abend eröffnen. Einlass ins Foyer ist um 18.30 Uhr, in den Saal um 19 Uhr. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Vor und nach dem Konzert wird das Foyer bewirtet. Der Eintritt kostet acht Euro, für fördernde Mitglieder sechs Euro. Eintrittskarten sind erhältlich bei Sabine’s Schreibstube.