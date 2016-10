Bad-Dürrheim Blasmusik tritt auf

Bad Dürrheim-Öfingen. Blasmusik reduzieren viele Menschen auf Marsch- und Bierzeltmusik. Dem möchte der Musik- und Trachtenverein Öfingen mit seinem Jahreskonzert entgegenwirken. Zusammen mit der Bläserjugend unter der Leitung von Julia Weber und der Gastkapelle, dem Musikverein Mönchweiler mit Thomas Riedlinger am Taktstock, präsentieren sich die Öfinger Musiker unter der Leitung von Berthold Berberich beim Jahreskonzert am Samstag, 29. Oktober um 19.30 Uhr in der heimischen Osterberghalle mit einem bunten, vielfältigen Melodienstrauß.