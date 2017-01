Bad-Dürrheim Blätzle-Sportsbar bei Narrenzunft

Bad Dürrheim-Hochemmingen. Die Narrenzunft Hochemmingen lädt die Bevölkerung zur ersten Fasnetveranstaltung in dieser Saison ein. Am heutigen Freitag wird das Vereinsheim im Rathaus zur Sportsbar umgewandelt und alle, die sich im sportlichen Outfit verkleiden möchten, sind eingeladen. Aber auch ohne Kostümierung wird jeder zu der kleinen aber feinen Fasnetparty eingelassen. Ab 20 Uhr steigt die Party, zu der kein Eintritt verlangt wird, in zwei Räumen. Die Jugend richtet ihr Domizil erneut im Erdgeschoss ein und das ältere Semester darf sich mit Treppensteigen bis unters Dach fit halten. Aber zu später Stunde wird sich das Narrenvolk wie gewohnt mischen und die Fasnetmusik im gesamten Rathaus genießen.