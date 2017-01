Bad-Dürrheim Bläserjugend stellt sich neu auf

Bad Dürrheim-Sunthausen (kal). Die Bläserjugend ist als eigenständiger Verein zu führen, weshalb auch die Durchführung einer Hauptversammlung für den Musikernachwuchs erforderlich ist. Dieser Aufforderung des Finanzamtes kam man beim Musikverein Sunthausen nach, was auch die Änderung der Satzung aus dem Jahr 1987 erforderlich machte. Mit der Hauptversammlung am Wochenende wurde das Patronat des Musikvereins aufgehoben, Mitglieder des Musikvereins gehören nicht mehr dem Jugendvorstand an.