Bad-Dürrheim Bis zu 90 Prozent Ernteausfall bei Äpfeln

Er weiß, dass 2017 für manchen Vertragsbauern an die Existenz gehe. Ursache war die Frostperiode um Ostern. Es gab eine frühe Warmphase, die Bäume trieben ihre Blüten aus und dann kam der Frost. Dieser sei nicht zu einer Unzeit gekommen, sondern die Bäume seien mit der Blüte einfach zu früh dran gewesen. Apfelsaft ist als Rohstoff auch in zwei weiteren Schorlegetränken, Apfel-Kirsch und Apfel-Johannisbeer. Und auch bei den roten Früchten sei die Ernte nicht so gut gewesen. Hier werde es vermutlich ebenfalls eine Preiserhöhung geben, die jedoch moderater ausfallen werde, sollte sie wirklich realisiert werden.

"Wir müssen in Kürze damit rechnen, dass sich Apfelsaft spürbar verteuert. Das betrifft dann natürlich auch naturtrüben Saft, Apfelfruchtsaftgetränke und Apfelschorle", sagte auch Handelsexperte Matthias Queck in einem Medieninterview. Er rechnet schon für November oder Dezember mit Preisänderungen. "Dass die Apfelernte bescheiden ausfällt, ist bekannt", meint auch Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Die Frostschäden hingen dabei stark vom Gelände und den Sorten ab. Es sei nicht überall gleich kalt gewesen, und die Apfelsorten blühten zu unterschiedlichen Zeitpunkten. "Eigentlich hat es nicht zu spät gefroren, sondern zu früh geblüht", verdeutlicht auch Kammersprecher Rüb. Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt im März sei es sehr warm gewesen, was die Blüte der Apfelbäume getrieben habe. "Die Äpfel kosten fast das Dreifache für die Verarbeitung, was sie das letzte Jahr gekostet haben", sagte Geschäftsführer Klaus Heitlinger vom Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie. Das bedeute jedoch nicht, dass der Apfelsaft jetzt für die Verbraucher drei Mal so teuer werde. Die Verarbeitung, die Verpackung und der Transport seien Faktoren, bei denen es keine solche Steigerung gebe.