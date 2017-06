Bad Dürrheim. Die nächste Stufe des Riderman Frühbucher-Rabatts endet am Freitag, 30. Juni, so der Veranstalter. Während sich das Riderman Organisationsteam um die Sauser Event GmbH bereits mitten in den Vorbereitungen zur 18. Auflage des Rennsportwochenendes vom 29. September bis 1. Oktober befindet, sollten sich die Frühbucher beeilen. Erfolgt die Anmeldung bis zu diesem Termin, profitiert man bei den Startgebühren. Die nächste Staffelung für Online-Bucher ist zum 22. September vorgesehen. Unabhängig vom Zeitpunkt der Buchung gilt: für Professionalität, bestmögliche Sicherheit, eine Expo, Livemusik und tollen Radsport ist beim Klassiker mit dem Motto "Ride like a pro" wieder gesorgt. Erstmals findet eine Radsport-Weltmeisterschaft der Journalisten statt.