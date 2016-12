Bad-Dürrheim Bis Februar gibt es Frühbucherrabatt

Die Brüder Kai und Rik Sauser von der organisierenden Sauser Event GmbH aus Villingen-Schwenningen bleiben sich ihrem bewährten Konzept treu, ein Drei-Etappenrennen mit Tages- und Gesamtwertungen. Am Freitag und Sonntag sind zudem auch Tagesstarts möglich. Wie bereits in den vergangenen Jahren fließt das Ergebnis der Gesamtwertung erneut in die Wertung des German Cycling Cup ein, Deutschlands größte Jedermann-Serie mit rund 30 000 Startern bei insgesamt neun Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet.

Den schon traditionellen Auftakt des Rothaus Riderman bildet einmal mehr das Einzelzeitfahren über 16 Kilometer und 200 Höhenmetern auf welligem Terrain. Die zweite Etappe führt die Teilnehmer über die bewährte hügelige und abwechslungsreiche Strecke mit etwa 110 Kilometern durch den Schwarzwald. Zum Abschluss am Sonntag geht es über 87 Kilometer mit einem Abstecher durch die Wutachschlucht. "Wir werden den Strecken vom vergangenen Jahr grundsätzlich treu bleiben. Optimierungen prüfen wir gerade, aber der Kern aller Routen durch den wunderschönen Schwarzwald bleibt unverändert", erklärt Rik Sauser.

Der Rothaus Riderman genießt mittlerweile einen formidablen Ruf unter den Hobbysportlern und sorgt auch international für Furore, wissen die Brüder, die sich in der Radsportszene auskennen. Das Motto "Ride like a Pro" wird auch in der Zukunft in allen Bereichen konsequent umgesetzt. Das Anmeldeportalfür den 18. Rothaus Riderman in Bad Dürrheim ist ab sofort freigeschalten und online ist die Registrierung unter www.riderman.de möglich. Wer dies bis Ende Februar 2017 macht, kann von Frühbucherpreisen profitieren.