Bad-Dürrheim "Bio"-Mineralwasser im Mittelpunkt

Die Zertifizierung und das Bio-Siegel belegten diese Qualität nun für den Kunden nachweislich. Mit solchen und ähnlichen Fragen rechnet Neuenhagen auch am Stand des Brunnenbetriebs auf der Südwestmesse. Mit der Bio-Zertifizierung musste der Brunnen hohe Standards erfüllen, die über die Wasserproduktion hinausgingen. Nachweisen musste das Unternehmen auch soziales und Umweltengagement.

Mit dem neuen Siegel erobert der Mineralbrunnen zunehmend Biomärkte, freut sich Neuenhagen über die zusätzlichen Absatzmöglichkeiten. Als Beispiel nennt er den großen Biomarkt im Gewerbegebiet der Kurstadt, in dem seit wenigen Wochen auch Bad Dürrheimer Mineralwasser zu haben sei.

Derzeit führt der Brunnenbetrieb ein weiteres Getränk ein: Bad Dürrheimer "aktiv" in der 0,75 Liter-Sportflasche. Es zeichnet sich laut Neuenhagen durch einen leichten Kohlensäuregehalt aus, der besonders erfrischend wirke. Solche Flaschen mit Sportkappenverschluss seien in der Regel ohne Kohlensäure, um Problemen bei der Dichtigkeit vorzubeugen.

Der Bad Dürrheimer Brunnen habe diese technische Herausforderung gemeistert und biete so für den Markt etwas Besonderes. Es richte sich an "aktive" Menschen, nicht nur an Sportler, und sei von der Flaschengröße so konzipiert, dass es auch gut in Trinkhalterungen in Autos und Fahrrädern passe. Dieses Getränke werde auf der Messe ebenfalls beworben.

Südwestmesse wichtige Plattform für regionale Unternehmen

Die Südwestmesse ist für den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen mit die wichtigste Plattform in der Region und bietet für ein regionales Unternehmengute Chancen, sich und seine Produkte darzustellen, so Neuenhagen.

Die Messegespräche mit den Kunden und deren Hinweise seien für den Brunnen wichtige Informationen für Produktentwicklung und Marketing. So nehme sich auch Geschäftsführer Ulrich Lössl Zeit, um immer wieder mal während der Messe beim Stand von Bad Dürrheimer vor Ort zu sein.

Der Brunnenbetrieb präsentiert sich auf der Messe nicht nur mit seinen Bad Dürrheimer Mineralwasserprodukten, sondern ist in der Halle P auch mit der Marke Wittmannsthaler vertreten.

Weitere Informationen: www.bad-duerrheimer.de, http://suedwest-messe-vs.de