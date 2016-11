Bad-Dürrheim Bildung in Uganda ist vor allem für Mädchen in Gefahr

Das Jahrestreffen stand unter dem Eindruck, dass Heinz-Otto Gielen kurzfristig erkrankt war, das Treffen fand trotzdem statt. Rund 25 Personen hatten sich zusammengefunden und den Ausführungen von Birgit Schwarzmeier mit Interesse zugehört. Zur gegenwärtigen Situation in diesem afrikanischen Land umriss die Vorsitzende die aktuelle politische und ökonomische Lage. Nach den letzten Wahlen hat es Präsident Yoweri Kaguta Museveni unter Umgehung der Verfassung geschafft, sich weiterhin im Präsidentensessel zu halten. Trotz aller Kritik an seiner despotischen Herrschaft stützen westliche Staaten – allen voran die USA – dieses System. Sogar Wahlbeobachter der EU konnten keine Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen feststellen.

Mit großer Sorge blickt der Freundeskreis auf das Bildungssystem, bei dem derzeit die Frau des Präsidenten als Bildungsministerin weitreichende Veränderungen durchsetzen möchte. Dabei geht es auch um Schulzeitverkürzungen und Verlegung von Prüfungsterminen, wie von Pater Konrad Tremmel aus einem Brief zitiert wurde. Ein Blick auf die Bevölkerungsstruktur in Uganda zeigt auf, wie wichtig Bildung in diesem Land ist. 50 Prozent der Bevölkerung ist jünger als 18 Jahre; für Schulen und Berufsausbildung wird nur ein sehr geringer Teil des Staatshaushaltes ausgegeben.

Offensichtlich scheint der Bildungsnotstand Methode zu sein. Frei nach dem Motto "Wer nichts weiß, stellt keine Fragen", so die Freundeskreisvorsitzende. Schwierigkeiten gibt es auch in der Infrastruktur. Ob Stromversorgung, Wasserversorgung, Gesundheitssystem, all die Dinge, die in Mitteleuropa als völlig selbstverständlich vorausgesetzt werden, können zu jeder Tages- und Nachtzeit ausfallen. Diese Unsicherheit verhindert einen Aufbau von Arbeitsplätzen. Vor diesem Hintergrund hat sich der Freundeskreis vor nunmehr 14 Jahren zum Ziel gesetzt, über die Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort in kleinen Einheiten Bildungsmöglichkeiten umzusetzen. Entweder durch Spenden oder Patenschaften kann so elementare Bildung für nur 40 Euro pro Jahr den Kindern zugutekommen.