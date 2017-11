Bad-Dürrheim Bilder verbinden Fantasie und Wirklichkeit

Fest in der Künstlerbranche verankert

"Die Kunst von Madelaine Strohmeier ist in der Region schon längst ein Begriff", hob Jürgen Merk, Vorsitzender des Vereins für Kunstschaffende und Kunstfreunde, hervor. Die Malerin mache Kunst mit allem, Millionen von Gedanken habe sie im Kopf, daher könne hier nur ein kleiner Teil ihrer Werke gezeigt werden, fuhr er fort. Von ihr gab es in der Kurstadt schon mehrere Ausstellungen. Dazu bemerkte Merk: "Eine Stadt ohne Kunst ist wie ein Seehafen ohne Wasser." So denke auch der Kunstverein und freue sich über jede Unterstützung der Stadt. "Es könnte aber noch mehr sein", wünschte sich der Vorsitzende.

"Madelaine Strohmeier ist fest in der Künstlerbranche in Bad Dürrheim verankert, sie lebt sich in der Kunst ein Stück weit aus," sagte Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz. Besonders dankenswert sei es, dass sie mit ihren Werken auch die Verbindung zu den Partnerstädten von Bad Dürrheim herausstelle und präsentiere. Das Trauzimmer, in dem stets die Ausstellungen stattfinden, würde jedoch nicht den richtigen Rahmen bieten, so Glunz, da es nur von einem bestimmten Personenkreis aufgesucht werde. Mit Gemeinderäten und Bürgermeister Walter Klumpp habe man sich Gedanken gemacht, die Ausstellungen zukünftig in die Räume des Bürgerservice zu verlegen, damit sie mehr der Öffentlichkeit präsentiert werden könnten.