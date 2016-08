Bad-Dürrheim Bier steht im Fokus

Bad Dürrheim. Das SWR 1 Pfännle startet zum 19. Mal seine Reise durch Baden-Württemberg und macht an drei Sonntagen im September Station. Am 11. September ist die Erfolgsveranstaltung in Bad Dürrheim zu Gast und zeigt von elf bis 18 Uhr, was sich aus regionalen Zutaten alles zaubern lässt. Veranstaltet wird SWR 1 Pfännle auf dem Großraumparkplatz unter freiem Himmel.

Für Sitzgelegenheiten ist gesorgt, damit entspannt gekocht, gelacht und gekostet werden kann. Angeboten werden ein "Duett vom Kürbis mit gratiniertem Ziegenkäse, Pflaumenchutney und Kressequark", so ein Vorgeschmack aus der Speisekarte, die auch für Vegetarier und Kinder einiges zu bieten hat. Ebenfalls in jedem Menü vorzufinden, sind Gänge, die mit Bier zubereitet werden. Denn das Programm steht unter dem Motto "Kochen mit Bier". Zubereitet werden die Köstlichkeiten von Gastronomen der Region. Aus Bad Dürrheim beteiligen sich das Café Walz, das Kurhaus sowie das Gasthaus Krone.

Neben regionalen Spezialitäten der Gastronomen kommen die Besucher auch in den Genuss musikalischer Häppchen, die von der SWR 1 Band serviert werden.