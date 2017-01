Bad-Dürrheim Bibeltage zum Thema Luther

Die Themen der einzelnen Abende: Sonntag, 29. Januar, "Allein Christus: Jesus Christus – mehr als ein Religionsstifter?"; Montag, 30. Januar, "Allein die Gnade: Was nichts kostet, ist nichts wert - wirklich?"; Dienstag, 31. Januar, "Allein die Schrift: Worauf kann ich mich absolut verlassen?"; Mittwoch, 1. Februar, "Allein der Glaube: Glauben - was hat man davon?". Die beiden Gottesdienste am Sonntag, 29. Januar um 9 Uhr in der Kirche in Biesingen und in Oberbaldingen um 10 Uhr weisen bereits auf das Thema der Abende hin. Referent dieser Tage ist Gerhard Horeld.