Bad-Dürrheim Beziehungen Thema im Vortrag

Beim gemeinsamen Frühstück, veranstaltet von der Kirche und der Liebenzeller Mission, treffen sich Frauen zum Frühstück im evangelischem Gemeindehaus oder im Wohnzimmer einer Teilnehmerin. Das schon seit über 20 Jahren mit 20 Frauen jeglichen Alters. Viele kommen aus der direkten Umgebung und freuen sich über die eingeladenen Referenten, die ein bunt gemischtes Vortragsprogramm präsentieren.

Beim kürzlich stattgefunden Treffen ging es um Beziehungen. Zu Beginn wollte Gemeindereferentin Ana Gerhardt wissen, wer Beziehungen hat, gute und schlechte und zu wem? Zur Familie, zu Freunden, zu Gott? Der Denkanstoß klingt nach, auch noch, als nach dem Frühstück der Vortrag beginnt. Irmgard Schülein aus der Nähe von Dinkelsbühl ist eingeladen um über Beziehungen zu referieren. Sie ist seit 2001 hauptberufliche Referentin der Liebenzeller Mission, davor hatte sie bereits ehrenamtlich ihr Wissen weitergegeben.

Der Wunsch nach Beziehung sei seit der Schöpfungsgeschichte schon in uns gelegt. Jeder habe Beziehungen, er könne sie sich manchmal aussuchen wie bei Freundschaften und manchmal nicht, beispielsweise die Beziehung zu den Eltern. Gott habe einen in die Beziehung eingesetzt und auch die Fähigkeit gegeben zu verzeihen, wenn es mal nicht so läuft wie man will oder jemand Fehler macht. Für jeden sei es schön, dass er durch andere Leute, mit denen er in Beziehung steht, Wertschätzung und Anerkennung bekommt. Es gehe um die Gemeinschaft, als Mensch nicht allein zu sein, sondern sich in einem gut aufgestellten Netz der Beziehungen aufgehoben und geborgen zu fühlen. Beziehungen machen einen Menschen lebendig, frei und geben ihm das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Deswegen sind sämtliche Freundschaften und Bekanntschaften Gold wert und machen jeden einzelnen Menschen reich.