Bad-Dürrheim Bewerbertraining für Schüler

Geleitet wird das Bewerbungstraining von Pamela Weser, die Bildungswissenschaften studiert hat und auf diesem Gebiet langjährige Erfahrung vorweisen kann. Welche Unterlagen sind für eine Bewerbung notwendig, welche Bewerbungsarten gibt es und wie gestalte ich ein Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf, sind Themen des Seminars.

Eingegangen wird auch auf das Vorstellungsgespräch, das erfolgreich verlaufen soll und damit den Weg zum gewünschten Ausbildungsplatz ebnet. Vorhandene Bewerbungsunterlagen können mitgebracht werden.

Das Seminar findet am Donnerstag, 12. und Freitag, 13. Oktober, jeweils in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen des Generationentreff Lebenswert, Viktoria­straße 7, statt. Anmeldungen können bei Pamela Weser unter der Telefon 07464/3345 oder per E-Mail pamela@weser-tu.de vorgenommen werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahme ist kostenfrei.