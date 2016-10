Bad-Dürrheim Bewegung steht an erster Stelle

"Ich habe nur einmal angefragt und er hat sofort zugesagt", freut sich Andrea Kanold, die für die seit 15 Jahren bestehende Vortragsreihe stets auf der Suche nach kompetenten Medizinern ist. Fünf Vorträge werden pro Jahr angeboten, die Besucherzahlen zeigen, dass jeweils ein großes Interesse besteht.

Matthias Hauger ist seit über sechs Jahren als Chefarzt im Bereich Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin tätig. Seine Spezialität ist die Versorgung sämtlicher großer Gelenke. Zur wichtige Aufgabe hat er es sich gemacht, seine Patienten gründlich zu beraten, ihre Lebenssituation zu hinterfragen, um zu klären, ob tatsächlich eine Operation an Knie- oder Hüftgelenk erforderlich ist, wobei viele Faktoren eine Rolle spielen.

Pro Jahr, so lässt er wissen, behandle er rund 1000 Patienten in der Unfallchirurgie und eben so viele in der Orthopädie. Operationen an Knie- und Hüftgelenken werden von ihm jährlich 420 mal durchgeführt, 50 mal an Schultern.