Bad-Dürrheim Bewährung für kranken Sexualstraftäter

Zunächst habe er keine Veränderung bemerkt, erklärte er jetzt bei der Verhandlung vor dem Landgericht in Konstanz. Er habe seine Eltern zehn Jahr lang gepflegt, und das Haus nach deren Tod verkauft. Danach zog er in den Raum Freiburg. Drei Monate später landete er in der Psychiatrie. Diebstähle und Beleidigungen hatten ihn vor Gericht gebracht. Ein Sachverständiger hatte ihn für schuldunfähig erklärt. Der Mann habe das Unrecht seines Tuns wegen einer "organischen Persönlichkeitsstörung" nicht erkennen können. Er bekam einen Betreuer, der ihn nach der Entlassung aus der ­Psychiatrie in eine Wohnung nach Bad Dürrheim schickte. Dort hat es Herrn F. nie gefallen. Unter anderem geriet er ständig in Streit mit Mitbewohnern.

Jetzt ist er vor dem Landgericht für zumindest teilweise schuldfähig erklärt worden. Wegen Exhibitionismus, sexueller Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte wurde er zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt. Gleichzeitig ordnete das Gericht seine Unterbringung in der Psychiatrie an, setzte aber die Vollstreckung, ebenso wie die Haftstrafe für fünf Jahre zur Bewährung aus. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass Herr F. sich im Sommer vorigen Jahres als Gast in der Wohnung einer 72-jährigen Frau in Bad Dürrheim vor deren Augen zwei Mal selbst befriedigt hat. Dabei hatte er sogar noch zur Mithilfe aufgefordert, indem er ihre Hand ergriff. Einige Zeit später entblößte er sich vor einer Nachbarin. Später tauchte er trotz gerichtlichem Näherungsverbot wieder vor der Wohnung einer anderen Frau in Bad Dürrheim auf. Als die Polizei wegen des Verdachts auf ­zahlreiche Diebstähle im Herbst vorigen Jahres seine Wohnung durchsuchen wollte, widersetzte er sich den Beamten und beleidigte sie schwer. Nachdem er einige Wochen später auch noch einen Nachbarn geschlagen hatte, landete er wieder in der Psychiatrie. Dort fand man nun angeblich die richtige medikamentöse Behandlung für seine manisch-depressive Störung. Seit zwei Wochen ist er wieder auf freiem Fuß.

Das soll er nun auch bleiben, solange er die strengen Bewährungsauflagen erfüllt, entschieden die Richter. Genauso hat es jetzt auch ein anderer Gutachter empfohlen. Herr F. muss sich jetzt fünf Jahre lang einer Führungsaufsicht und einem Bewährungshelfer unterstellen, weiterhin seine Pillen schlucken und dies durch Blutuntersuchungen kontrollieren lassen. Daneben muss er psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen und an die Hauptgeschädigte 2500 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Die immer noch schwer schockierte 72-jährige Witwe hatte vor Gericht deutlich gemacht, wie sehr sie dieses schlimme Erlebnis noch heute beeinträchtigt: "Ich habe ich mein gutes, normales Leben verloren."