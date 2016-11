Bad-Dürrheim Betrunkener weiß nichts mehr von der Fahrt

Bad Dürrheim. In erheblich alkoholisierten Zustand war der Mann mit seinem Fahrzeug in der Gartenstraße unterwegs. Er fuhr quer über Gehweg und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Dort schlief er „selig“ hinter dem Steuer ein, wie die Polizei mitteilte. Nachdem eine Anwohnerin gegen 8.30 Uhr das quer auf der Straße stehende Auto der Polizei mitgeteilt hatte, trafen die anrückenden Beamten den immer noch mit über 1,1 Promille alkoholisierten Mann schlafend hinter dem Lenkrad des Autos an. Der 32-Jährige wurde geweckt und entsprechend befragt. Der konnte sich aber nicht erklären, wie er mit dem Auto in diese missliche Lage gekommen war. Er habe in der Nacht in einem Café in Schwenningen alkoholische Getränke zu sich genommen und sei dann losgefahren. Nach der Abgabe seines Führerscheines und einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren für seine orientierungslose Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten. Das Fahrzeug wurde von der Straße entfernt und die Fahrzeugschlüssel später an einen Angehörigen des 32-Jährigen übergeben.