Bad-Dürrheim Besucher würfeln um Brezeln aus Hefeteig

Rund 50 Besucher, Frauen und Männer jeglichen Alters. Angehörige verschiedener Vereine, Paare und auch Einzelpersonen kamen in das Schützenhaus. Die Würfel in dem Lederbecher gingen reihum, und es wurden eifrig Punkte gesammelt. Auf die Gewinner des beliebten Spiels warteten große, süße Brezeln aus Hefeteig, die sie am Ende mit nach Hause nehmen konnten. 50 Stück lagen bereit.

"Mit diesem Würfelspiel soll das alte Jahr beendet werden, das neue soll Glück bringen", erklärte einer der Mitspieler. In früheren Jahren, so erinnerten sich die älteren Spieler, sei es in Bad Dürrheim üblich gewesen, dass nahezu in jedem Gasthaus zum Silvesterpaschen eingeladen wurde. Das habe im Laufe der Jahre nachgelassen, auch weil es manche Gasthäuser inzwischen nicht mehr gibt. Unter den Teilnehmern befinde sich ein fester Stamm, der jedes Jahr mit dabei ist.

An manchen Silvestertagen sei das Schützenhaus nachmittags proppenvoll, manchmal kämen aber auch weniger zum Paschen. Das hänge hauptsächlich vom Wetter ab, so die Erfahrung. In diesem Jahr blieben einige Plätze frei, vermutlich bevorzugte so mancher einen Spaziergang bei strahlendem Sonnenschein und herrlich blauem Winterhimmel.