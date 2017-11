Bad-Dürrheim Besucher strömen ins Kurstift

Er griff zu seinem Handy, um einem Bekannten mitzuteilen, dass im Saal noch zwei weitere Waschmaschinen von bekannten Herstellern angeboten würden.

Bevor um 12 Uhr der Tag der offenen Tür begann, hatten sich die Tische im Saal sichtbar geleert. Dafür füllten sich die Räumlichkeiten mit Besuchern, die sich für die Einrichtung interessierten. Manche hatten die Absicht, eventuell selbst hier einzuziehen, andere suchten in Wohnstift einen Platz für einen Angehörigen. Im Laufe des Nachmittags wurden mehrere Hausbesichtigungen mit vielen Informationen angeboten.

Geöffnet hatte auch das sich im Haus befindliche Gesundheitszentrum Salinea, in dem unter anderem die Praxis Bank, Logopädiepraxis Daniela Schwarz, das IF Beauty Cosmetic sowie das Wellness Institut untergebracht sind. In allen Einrichtungen standen die Mitarbeiter den Besuchern für Informationen bereit.

Viel Lob gab es für den Küchenchef Thomas Uhlenbrock, der mit seinem Team kulinarische Köstlichkeiten für die Besucher vorbereitet hatte.