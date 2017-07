Bad-Dürrheim Beste Open-Air-Stimmung

Zum gelungenen Ablauf trug das Catering der Narrenzunft Bad Dürrheim, der Ladykracher aus Hochemmingen, einer Metzgerei und die Cocktailbar eines Hotels bei, an denen Hunger und Durst gestillt werden konnten.

Gefühlvoll und ausdrucksstark waren auch die Lieder des britischen Sängers Luke Sital-Singh, der die halbe Stunde vor Meyles Auftritt füllte.

Am heutigen Freitag, 20 Uhr, geht die Sommer-Sinnfonie mit Schlager-Urgestein Roland Kaiser weiter. Am Samstag, 20 Uhr, spielt Fools Garden. Für beide Konzerte gibt es noch Karten, wie die Kur und Bäder GmbH informiert. Am Sonntag ab 11 Uhr spielt bei freiem Eintritt die Joe Williams Band auf dem Rathausplatz. Damit endet die diesjährige Sommer-Sinnfonie.