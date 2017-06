Bad-Dürrheim Besonderes Konzept kommt an

Zum Beginn des Ferienprogramms konnten die Schützlinge Tiere aus Papier falten. Ideenreich gab es da auch ein "Prinzessinen-Krokodil" mit gelbem Krönchen.

Das Ferienprogramm läuft noch bis 16. Juni, jeweils von 8 bis 17 Uhr im Jugendhaus Bohrturm, nicht aber am Wochenende und am Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, 15. Juni.

Weitere Infos geben Gerlinde Hummel-Höfflin telefonisch unter 0771/64 621 oder die Stadtjugendpflege unter 07726/66 62 08.