Bad-Dürrheim Besondere Zeremonie

Zuerst mussten die zwei Neuhexen ein riesiges Fruchtgummiauge auf einmal vertilgen, nachgespült wurde mit dem Hexentee, der nicht leicht über die Zunge der Täuflinge gehen wollte. Danach gab’s zur Stärkung für die Neulinge eine etwas feurige Essenszugabe mit Donuts, die mit Knoblauch und einem Schuss Maggie gewürzt waren. Zum Schluss wurde noch das Gesicht in kaltes Brunnenwasser getaucht und dann in eine Schüssel Mehl getunkt. So "geschminkt" wurde der Hexeneid geleistet. Damit ist der Täufling nun eine waschechte Stierberg-Hexe. Der Tortur der Hexentaufe stellten sich Stefan Rademann und Frank Benne.

Hexenvorstand Dirk Murer machte bei seiner Ansprache deutlich, wie zufrieden er mit der Vereinsentwicklung ist. 32 Aktive mit Kindern gehören zu den Stierberghexen.

Die nächste Veranstaltung folgt am 14. Januar. Dann werden in der Sunthauser Halle, die jetzt schon fast ausverkauft ist, alleine 23 Zünfte und fünf Guggenmusiken er zu "der Nacht der Hexen" erwartet.