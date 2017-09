Bad-Dürrheim Beschluss noch nicht umgesetzt

Dabei handelt es sich um das ehemals auf dem Grundstück gestandene sogenannte "Hochen-Kreuz", das nach seiner von der Stadt durchzuführenden Restaurierung an andere Stelle aufgestellt werden soll. Schacherer verwies darauf, dass in seiner Zeit als Ortsvorsteher ein Beschluss mit dem Inhalt gefasst wurde, dass das Kreuz seinen neuen Standort oberhalb vom Flater Weg haben soll. Da die Restaurierungsarbeiten für das jetzt im Werkhof lagernde Wegkreuz abgeschlossen sind, wäre es an der Zeit das Versprechen einzulösen, meinte Schacherer. Ortvorsteher Jürgen Schwarz, der zeitweise dem Ortschaftsrat nicht angehörte, war der erwähnte Beschluss nicht bekannt. Er versicherte jedoch, danach im Archiv nach dem Protokoll suchen zu lassen und mit dem ehemaligen Grundstückseigentümer wegen der Sache in Kontakt zu treten.

Das "Hochen-Kreuz" ist eines von zwei Wegkreuzen in Unterbaldingen, die wegen ihrer kultur- und heimatgeschichtlichen Bedeutung und Aussagekraft als Kulturdenkmale eingestuft wurden. Ihre Erhaltung liegt laut einer Dokumentation des Landesdenkmalamts Baden-Württemberg insbesondere aufgrund ihrer dokumentarischen und exemplarischen Werte im Interesse der Öffentlichkeit.