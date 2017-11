Bad-Dürrheim Berühmten Sportler empfangen

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (kal). Im Bürgersaal fand der Empfang der Stadt Bad Dürrheim zu Ehren des Spitzensportlers statt, wobei Bürgermeister Walter Klumpp die Highlights in der Erfolgsbilanz mit dem fünften Platz bei den olympischen Spielen in Rio in der Mannschaftswertung bis hin zum im Juni errungenen deutschen Meistertitel im Einer- und in der Mannschaftsverfolgung zur Sprache brachte. Zum Ausdruck brachte der Bürgermeister, dass die Stadt sehr stolz darauf sei, einen der besten deutschen Nachwuchsfahrer im Bahnradsport in ihren Reihen zu haben und dass all seine Erfolge auch ein positives Image der Stadt unterstützten.

Ortsvorsteher Jürgen Schwarz räumte unumwunden ein, dass ihm erst so richtig bewusst wurde, welcher Spitzensportler Domenic Weinstein sei, als er in diesem Jahr bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport die fünftschnellste Zeit fuhr, die jemals auf der Welt gefahren wurde. Schwarz wünschte dem Sportler für die Zukunft alles Gute und dass er mit weiteren Erfolgen seine Sportlerkarriere krönen könne.

Nach einer Filmvorführung über eine Rennveranstaltung beantwortete Domenic Weinstein gerne Fragen aus den Reihen des Publikums. So konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Wettkampfstrecke vier Kilometer beträgt, wobei 16 Runden im Velodrom gefahren werden müssen.