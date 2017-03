Bad Dürrheim (kal). Zu einem Benefizkonzert zu Gunsten der Straßenkinder in Mali lädt am Sonntag, 19. März, der Eine-Welt-Laden Karibuni ein. Um 15.30 Uhr wird durch die Gruppen "Duo Best" und "Sekou Kouyate" im katholischen Pfarrsaal der Pfarrgemeinde St Johann, Schulstraße 1, malische Folklore, Pop und Rock, geboten. Ab 14.30 Uhr werden Kaffee, Kuchen und diverse Getränke angeboten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.