Bad-Dürrheim Beirat neu gegründet

Bad Dürrheim. Jürgen Merk, Vorsitzender des Vereins der Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad Dürrheim gab in seinem Rechenschaftsbericht einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten des Kunstvereins im abgelaufenen Jahr. Der Verein habe sich inzwischen in Bad Dürrheim als erste Adresse in Sachen Kunst etabliert.